"Читали Рея Бредбері?": Савченко прокоментувала "гранати у Раді"

17:15, 15 березня 2018
Політика
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УНІАН

Нардеп відповіла на питання журналістів у кулуарах парламенту, передає "Українська правда".

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Репортер запитала Савченко, чи правда, що її виводили з приміщення для голосування через знайдені у неї гранати і пістолет. Попросили показати зброю.

"Ви любите Рея Бредбері? Хто читав? А Річарда Баха? Не читали. А Тараса Григоровича Шевченка? Добре, читайте далі літературу, це корисно", - туманно відповіла нардеп.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ писали, що, за інформацією джерел у парламенті, Надія Савченко занесла в зал парламенту три гранати і пістолет.

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Теги: #Надія Савченко#гранати Савченко