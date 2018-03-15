"Читали Рея Бредбері?": Савченко прокоментувала "гранати у Раді"
17:15, 15 березня 2018Політика
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Надія Савченко вельми туманно відповіла на питання про те, чи були в її сумці гранати, порадивши журналістам читати літературу.
Нардеп відповіла на "гранати в Раді" питанням про письменника-фантаста / УНІАН
Народний депутат Надія Савченко прокоментувала інформацію про те, ніби її вивели з сесійної зали через гранати в сумці.
Нардеп відповіла на питання журналістів у кулуарах парламенту, передає "Українська правда".
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Репортер запитала Савченко, чи правда, що її виводили з приміщення для голосування через знайдені у неї гранати і пістолет. Попросили показати зброю.
"Ви любите Рея Бредбері? Хто читав? А Річарда Баха? Не читали. А Тараса Григоровича Шевченка? Добре, читайте далі літературу, це корисно", - туманно відповіла нардеп.
Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ писали, що, за інформацією джерел у парламенті, Надія Савченко занесла в зал парламенту три гранати і пістолет.
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