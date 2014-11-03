ЦВК сьогодні почне оголошувати переможців у мажоритарних округах
14:00, 03 листопада 2014Політика
0 0
Центральна виборча комісія вже сьогодні планує розпочати процес визнання обраними народних депутатів Верховної Ради 8-го скликання, які перемогли в одномандатних виборчих округах.
Результати почнуть оголошувати після 16:00 / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні журналістам повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.
"Давайте збережемо інтригу і у вас сьогодні буде можливість після 16.00 спостерігати, кого ЦВК визнає обраним народним депутатом", - сказав він, не уточнивши, хто це може буде.
Читайте такожУ ЦВК опрацювали вже 99,92% протоколів
У той же час Магера зазначив, що у нього не виникає сумнівів, що до 10 листопада включно ЦВК встановить результати виборів народних депутатів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter