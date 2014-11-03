ЦВК сьогодні почне оголошувати переможців у мажоритарних округах

14:00, 03 листопада 2014
Політика
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Центральна виборча комісія вже сьогодні планує розпочати процес визнання обраними народних депутатів Верховної Ради 8-го скликання, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

ЦИК

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні журналістам повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

"Давайте збережемо інтригу і у вас сьогодні буде можливість після 16.00 спостерігати, кого ЦВК визнає обраним народним депутатом", - сказав він, не уточнивши, хто це може буде.

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У той же час Магера зазначив, що у нього не виникає сумнівів, що до 10 листопада включно ЦВК встановить результати виборів народних депутатів.

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