ЦВК сьогодні почне оголошувати переможців у мажоритарних округах

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні журналістам повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

"Давайте збережемо інтригу і у вас сьогодні буде можливість після 16.00 спостерігати, кого ЦВК визнає обраним народним депутатом", - сказав він, не уточнивши, хто це може буде.

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У той же час Магера зазначив, що у нього не виникає сумнівів, що до 10 листопада включно ЦВК встановить результати виборів народних депутатів.