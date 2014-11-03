На "виборах" в "ДНР" і "ЛНР" голосували військові з РФ і свійські тварини - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Показники голосування не мають жодного сенсу, оскільки проголосувати міг будь-хто, голосування відбувалося навіть у Росії, бюлетені на цих «виборах» були надруковані на звичайних принтерах, а за три дні до «виборів» голосування розпочалося в Інтернеті. Про фарс цих псевдовиборів говорить навіть те, що серед тих, хто проголосував на них, є свійські тварини... Також для забезпечення «масової явки» у процесі «голосування» під виглядом «мирних мешканців» взяли участь військовослужбовці ЗС РФ", - сказав Лисенко.

Він зазначив, що саме так зване «голосування» мало всі ознаки постановочного дійства для російських ЗМІ. Зокрема, для імітації високої явки громадян у підконтрольних бойовикам районах Донецької області втричі, а в Луганській області – у 7 разів, зменшено кількість місць «голосування». Людей намагалися стимулювати продажем дешевих овочів та роздачею так званих «соціальних карток».

"Після цього навіть самі мешканці Донецька і Луганська називають керівництво «ДНР» та «ЛНР» «овочевою хунтою»", - сказав Лисенко.

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Він зазначив, що красномовним фактом є пряме залякування виборців зброєю. На усіх «дільницях» перебували озброєні бойовики. При цьому активно поширювалась інформація, що усі, хто не прийде на «вибори», будуть визнані «нелояльними особами», яких судитимуть «за законами воєнного стану». Пенсіонерів переконували, що дані для отримання їхніх пенсій були заблоковані Українською державою, для чого потрібно з’явитися на «дільницю», щоб підтвердити своє місцезнаходження, а також отримати вищезазначену «соціальну карту», попередньо надавши свої дані.

«У м.Сніжному, оскільки явка на «виборчих дільницях» була вкрай низькою, терористи під’їхали на танках до житлових масивів та, погрожуючи обстрілом, примушували людей взяти участь у «виборах». У м. Ровеньки місцеві вчителі та лікарі хотіли вийти на страйк, щоб не брати участь у «виборах», але терористи зібрали їх та, пригрозивши зброєю, примусили йти на «виборчі дільниці», - сказав речник РНБО.

Водночас Лисенко зауважив, що у 8 містах України мешканці Донбасу, які були змушені залишити свої домівки через небезпеку, яку створюють бойовики, провели акції протесту проти так званих «виборів».

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей підтримувані Росією терористичні угрупування організували вибори глав «республік» і депутатів "народних рад" «ЛНР» і «ДНР».

Офіційний Київ, ЄС і США засудили проведення «виборів» у «ДНР» і «ЛНР» і не мають наміру визнавати їх підсумки.

Росія ж вважає, що «вибори» в «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським домовленостям.

Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, Росія готова визнати результати «виборів» «народних рад» і глав «ДНР» і «ЛНР», які "будуть важливі з точки зору легітимізації влади".