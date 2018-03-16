Новий омбудсмен Денісова та її доньки мають бізнес в окупованому Криму - ЗМІ

Журналісти стверджують, що пов'язані з родиною Денісової компанії перереєстрована в окупованому Сімферополі за російським законодавством. За її словами, цей бізнес, не зазначений у декларації, було "націоналізовано".

Журналісти виявили, що новопризначена уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова є однією з контролерів ООО “Строительная компания “Крымжелезобетон”, що після анексії півострова була перереєстрована на російську податкову. Її доньки також значаться серед засновників ще п’яти кримських компаній.

Читайте такожНардеп Голубов задекларував біткоїни на 2 мільярди гривеньЗа даними Bihus.Info, до анексії півострова Людмила Денісова володіла чвертю будівельної компанії “Кримзалізобетон”. 12 січня 2015 року вона була перереєстрована в окупованому Сімферополі за російським законодавством. Її засновником в Єдиному держреєстрі юросіб Російської Федерації значиться українська ТОВ “Тріора”, 25% статутного капіталу якої внесла Людмила Денісова. Також серед засновників “Тріори” значаться ще два колишніх народних депутати від партії “Батьківщина” Сергій Веліжанський і Андрій Сенченко.

У листопаді 2014 року на російську податкову була перереєстрована ще одна пов’язана з Денісовою - “Севастопольмарінсервіс”. Щоправда, на місце омбудсмена у складі засновників увійшла її донька Олена Титаренко. Окрім цього, Олена Титаренко є співвласницею кримських ООО “Промтекстиль”, “Бизнес Альянс” і “Дигаймер”, які займаються виробництвом тканин, будівництвом і орендою нерухомості. Молодша донька Денісової Олександра Квітко теж володіє половиною ООО “Фирма Д.Э.В.”, що спеціалізується на здачі в оренду нерухомого майна.

Зазначимо, що російська ООО “Строительная компания “Крымжелезобетон” відсутня у деклараціях Людмили Денісової за 2015 і 2016 роки. У коментарі журналістам програми “Наші гроші з Денисом Бігусом” свою причетність до неї Людмила Леонтіївна заперечила та заявила, що після анексії Криму Росією всі її активи були націоналізовані, тому на даний час ні вона, ні її родичі бізнесом на окупованій території не займаються.

Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова була призначена 15 березня 2018 року. Раніше вона протягом останніх чотирьох скликань обиралася народним депутатом і двічі обіймала посаду Міністра соціальної політики в урядах Юлії Тимошенко й Арсенія Яценюка.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти виявили, що Тимошенко не вказала у декларації бізнес чоловіка у Чехії.