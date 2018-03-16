Посольству РФ Аваков - не указ: кажуть, що українська поліція не має права не пускати росіян на голосування

У Посольстві РФ запевняють, що виборчу дільницю з виборів президента РФ буде працювати в неділю, 18 березня, за адресою Повітрофлотський проспект, 27, і громадяни Росії можуть приходити і голосувати в цей день.

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