Посольству РФ Аваков - не указ: кажуть, що українська поліція не має права не пускати росіян на голосування
Українські поліцейські не мають повноважень не допускати громадян Росії до виборчої дільниці на території посольства Російської Федерації в Україні.
Про це кореспонденту УНІАН, який назвався громадянином Росії, що хоче проголосувати 18 березня, повідомили у Посольстві РФ.
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На запитання: “Я чув, що післязавтра не буде можливості голосувати у посольстві, оскільки туди не допускатимуть громадян Росії українські поліцейські”, співрозмовник зазначив: “18 числа з 8 до 22 години відбудуться вибори”.
На зауваження, що український міністр внутрішніх справ заявив про те, що громадян Росії не пускатимуть на дільницю українські поліцейські, було сказано: “Поліція не має права не пустити. Єдине що – можуть перешкоджати демонстранти. Можна прийти проголосувати”.
Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що в неділю, 18 березня 2018 року, режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України - у Києві, Харкові, Одесі та Львові - не буде передбачати доступу до цих об'єктів громадян РФ для голосування на виборах, доступ до установи будуть мати особи виключно з дипломатичним статусом.
Констатуючи агресивну гібридну війну Росії проти України, незаконну анексію Автономної Республіки Крим, окупації частин Донецької та Луганської областей, проведення незаконних виборів на цій суверенній українській території в порушення всіх норм міжнародного права, МВС України прийняло рішення про неможливість проведення виборів, які порушують українське законодавство, на території дипломатичних місій в Україні.
"З огляду на публічні акції протесту в українському суспільстві, нехтування з боку Росії законними вимогами української сторони, щоб уникнути провокацій і можливих важких наслідків, підрозділи Нацполіції і Нацгвардії забезпечать в цей день належну охорону всіх дипломатичних представництв і установ, а також прилеглих до них територій – відповідно до Віденської конвенції", - заявив Аваков.