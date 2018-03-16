Безпека світу під загрозою з боку Росії імені Путіна і відповідь на це - розширення НАТО - Яценюк

Він зазначив, що повинні бути, в першу чергу, безпекові відповіді. І спільна безпека – це розширення НАТО.

Зараз йдеться про загрозу безпеці й взагалі існуванню вільного світу як такого і цю загрозу становить Росія імені президента Володимира Путіна. Про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час Міжнародної конференції “Революція, війна та її наслідки” у Варшаві.

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"Повинні бути, в першу чергу, безпекові відповіді. Наша спільна безпека – це розширення НАТО", - наголосив він, передає прес-служба політсили.

Яценюк підкреслив, що зараз йдеться про загрозу безпеці і взагалі існуванню вільного світу як такого: “Цю загрозу уособлює Росія імені президента Володимира Путіна. У першу чергу мова йде про загрозу з боку Російської Федерації для нас як для України, для нас як для майбутнього члена Євросоюзу, для нас як для Європи і вільного світу”.

Лідер “Народного фронту" нагадав про заяви Путіна, начебто це не його “зелені чоловічки” захопили Крим, щоправда згодом в інтерв'ю заявив, що особисто планував операцію по порушенню міжнародного статуту ООН і територіальної цілісності України: “Він зізнався у вчиненні кримінального злочину проти української державності”. Так само, підкреслив Яценюк, Путін заявляв, начебто не його зброя збила МН-17, а зараз говорить, “що це не російська шпигунська система вчинила підтримуване державою вбивство у Солсбері”.

Він відзначив роль президента Франції Фансуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель у підписанні Мінських домовленостей: “Мінськ” - це була угода про припинення вогню і про зупинку наступу російської армії. “Мінськ” - це були добрі наміри з нашого боку, щоб врегулювати цю ситуацію політико-дипломатичними кроками”.

З боку вільного світу, підкреслив він, необхідні, в першу чергу, безпекові відповіді: “Наша спільна безпека – це розширення не тільки Євросоюзу, а й розширення НАТО”.

Лідер “Народного фронту” нагадав, що Україна не отримала в 2008 році План дій щодо членства в НАТО: “А потім ми всі заплатили надто багато за це - російською агресією в Грузії і російською агресією в Україні. Тому (необхідне) розширення НАТО і посилення безпеки, а наша сила дасть можливість дипломатам бути також сильнішими”.

Довідка УНІАН. Міжнародна конференція “Революція, війна та її наслідки», що проходить у Варшаві, присвячена подіям в Україні з 2014 року, незаконній анексії Криму і російській агресії на Донбасі та їхніх наслідків для України та Європи, питанням інформаційних воєн та гібридної агресії. У конференції беруть участь 45-й арезидент Франції Франсуа Олланд, глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, відомі українські та європейські діячі.