Україна приєдналася до персональних санкцій проти Південного Судану та Гвінеї-Бісау

Персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) запроваджуються згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН.

Президент України Петро Порошенко ввів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони від 17 березня 2018 року щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо республік Південний Судан та Гвінея-Бісау.

Відповідні укази №№ №70/2018 і 71/2018 оприлюднено на сайті глави держави.

У рішенні зазначається, що РНБО підтримує пропозиції Кабінету міністрів України (розпорядження Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року № 907-р).

Читайте такожAmnesty International закликала Київ сформулювати чітку політику щодо заборони на зброю для Південного Судану

«Застосувати строком на п'ять років персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб згідно з додатком до розпоряджень Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року № 907-р та від 15 листопада 2017 року № 822-р», - йдеться в рішенні РНБО.

Кабінету міністрів та СБУ доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій. Контроль за виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію цими указами, покласти на секретаря РНБО.

Укази набирають чинності з дня їх опублікування.