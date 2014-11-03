Прокуратура виявила на Київському бронетанковому заводі нестачу комплектуючих на 7 млн грн

Як повідомили в Генеральній прокуратурі, "встановлено, що службові особи підприємства не забезпечили збереження на території підприємства протягом 2002-2014 років військового майна Міністерства оборони. Внаслідок чого виникла недостача вузлів і агрегатів до танків та інших гусеничних машин на загальну суму 7 млн грн, чим Міністерству оборони завдано збитків на вказану суму".

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Відомості про це кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу ("службова недбалість, якщо вона спричинила тяжкі наслідки"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.