Чехія не визнає псевдовибори ДНР і ЛНР

"Вибори", які в неділю відбулися на території, підконтрольній сепаратистам, не відповідали демократичним стандартам, йдеться у заяві представників Міністерства закордонних справ, повідомляє "Радіо Прага".

Схожої думки дотримуються і офіційні представники України і Європейського союзу.

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"Вибори", на думку ЄС, можуть порушити крихке перемир'я на сході країни.

Нагадаємо, вибори в самопроголошених "Донецькій і Луганській народних республіках" відбулися 2 листопада. За підсумками голосування пост глави "ДНР" зайняв "прем'єр-міністр" самопроголошеної республіки Олександр Захарченко, а "ЛНР" очолив Ігор Плотницький.