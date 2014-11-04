Чехія не визнає псевдовибори ДНР і ЛНР
02:40, 04 листопада 2014Політика
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Чеська Республіка не визнає результати голосування на "виборах" на сході України і відмовляється визнати лідерами Донецької та Луганської народної республіки Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького
REUTERS
"Вибори", які в неділю відбулися на території, підконтрольній сепаратистам, не відповідали демократичним стандартам, йдеться у заяві представників Міністерства закордонних справ, повідомляє "Радіо Прага".
Схожої думки дотримуються і офіційні представники України і Європейського союзу.
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"Вибори", на думку ЄС, можуть порушити крихке перемир'я на сході країни.
Нагадаємо, вибори в самопроголошених "Донецькій і Луганській народних республіках" відбулися 2 листопада. За підсумками голосування пост глави "ДНР" зайняв "прем'єр-міністр" самопроголошеної республіки Олександр Захарченко, а "ЛНР" очолив Ігор Плотницький.
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