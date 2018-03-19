Собаки шукали вибухівку: в Раді посилили заходи безпеки після скандалу з Савченко

В результаті огляду приміщень парламенту сторонніх небезпечних предметів не виявлено.

Заходи безпеки у Верховній Раді «трохи посилені» у зв’язку з останніми подіями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив керівник Державної служби охорони Валерій Гелетей, коментуючи огляд кулуарів парламенту на предмет наявності вибухонебезпечних предметів.

«Сьогодні заходи безпеки трохи посилені у зв’язку з тим, що відбувається, з тими заявами керівників спецслужби і з тими затриманнями», - пояснив він.

Гелетей наголосив, що працівники Держслужби охорони «роблять свою роботу». «Хочемо, щоб всі себе почували безпечно у ВР – не тільки народні депутати, але й усі хто приходить в парламент», - додав він.

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Гелетей зазначив, що перевіряється не тільки приміщення парламенту, але й «всі місця поблизу Верховної Ради».

Він поінформував, що в результаті огляду приміщень парламенту сторонніх небезпечних предметів не виявлено.

Раніше повідомлялося, що Надія Савченко на минулому тижні нібито занесла в зал парламенту три гранати і пістолет. Народний депутат, представник президента в парламенті Ірина Луценко заявляла, що депутата Надію Савченко вивели з сесійної зали Верховної Ради, оскільки за її участі виникла певна загрозлива ситуація.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство має неспростовні докази, що Надія Савченко особисто давала вказівки по підготовці теракту в парламенті.

Сама ж Савченко пізніше розповіла, що в парламенті вона була з нагородною зброєю.