У Полтаві помер новообраний депутат з "Народного фронту"

У Полтаві помер 41-річний депутат Полтавської обласної ради, новообраний народний депутат України Андрій Прокоф’єв.

Про це сьогодні повідомила прес-служба Полтавської облради.

За даними прес-служби, Прокоф’єв на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року був обраний народним депутатом України за списком політичної партії «Народний фронт».

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Також повідомляється, що до Полтавської обласної ради шостого скликання Прокоф’єв був обраний за списком ВО «Батьківщина», входив до складу міжфракційної депутатської групи «Народна Рада», працював у постійній комісії з питань екології та раціонального природокористування.

«За час роботи у депутатському корпусі Прокоф’єв Андрій Олександрович зарекомендував себе активним, принциповим депутатом, за безпосередньої участі якого обласною радою прийнято важливі питання соціально-економічного та культурного розвитку області, розбудови соціальної інфраструктури населених пунктів», - сказано в повідомленні прес-служби.