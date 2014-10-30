"Батьківщина" не піде в коаліцію з "Опозиційним блоком" - Ігор Луценко

Про це сказав, кандидат у народні депутати (політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») Ігор Луценко під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Читайте такожУ "Батьківщині" вважають, що президент не повинен брати участі в переговорах щодо коаліційної угодиВін зазначив, що «Батьківщина» не ввійде «в коаліцію з Росією, бо Росія це оцей «Опозиційний блок», оця Партія регіонів». «Однозначно з ними не можна входити в коаліцію, однозначно з тими, хто відповідальний за те, що сталося на вулиці Грушевського і на вулиці Інститутській, і те, що сталося далі на сході України», - підкреслив Луценко.