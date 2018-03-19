Нардеп: ми розпочинаємо процес реформування СБУ шляхом зміни її статусу

Нардеп Іван Вінник не виключає винесення на голосування законопроекту про нацбезпеку в першому читанні в четвер.

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник не виключає винесення на голосування законопроекту про національну безпеку України (№8068) в першому читанні в четвер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання комітету.

Вінник нагадав, що минулого тижня комітет ухвалив рішення доопрацювати текст президентського законопроекту так, щоби він відповідав очікуванням партнерів України та тому змісту, яким його пропонують наповнювати представники українського наукового середовища.

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“Робоча група концептуально погодила напрями, в яких текст буде розширюватися наразі. Погодила якісь критичні сфери і повноваження, які обов’язково вже, шляхом прийняття постанови, до першого читання нам треба імплементувати в текст, щоб вже до другого читання в комітет зайшов текст з відповідними змінами”, - сказав депутат.

Так, додав Вінник, до цієї середи депутати намагатимуться закінчити опрацювання законопроекту. “Якщо ми все погодимо з точки зору змісту і з точки зору форми, то на четвер будемо пропонувати сесійній залі приймати його за основу з тими правками, які напрацює комітет”, - сказав він.

Водночас на засіданні комітету, говорячи про напрацювання робочої групи по цьому законопроекту, Вінник, зокрема, зазначив, що в тексті пропонується ввести чітке тлумачення загроз національній безпеці.

“Ми розпочинаємо процес реформування Служби безпеки України шляхом зміни її статусу. Пропонується назвати Службу безпеки України спеціальним органом з правоохоронними функціями та військовими формуваннями у складі”, - сказав депутат і додав, що СБУ зможе виконувати повноваження з охорони державної безпеки і державного кордону, а з іншого боку — бути правоохоронним органом, але спеціальним, який займатиметься функціями саме СБУ, зокрема, йдеться про контртерористичну діяльність.

Вінник також додав, що законопроектом пропонується наділити комітет з питань нацбезпеки ширшими функціями, зокрема щодо отримання звітів від органів, які займаються розвідкою, від СБУ та інших.

Такі звіти комітет має отримувати двічі на рік. Форму та зміст звітів встановлює комітет. “Напевно, значною мірою ця інформація матиме відповідні грифи секретності. Комітет на рівні реалізації парламентських функцій контролю запропонує розсекретити окремі частини інформації. Вона буде вже відповідно оприлюднена як на сайтах цих відомств, так і на комітеті”, - пояснив Вінник і додав, що комітет, керуючись цією інформацією, матиме можливість провести громадські слухання для інформування суспільства про діяльність відповідних органів.

Серед іншого, нагадав парламентарій, дуже критичним було зауваження щодо того, що у законопроекті президента СБУ не була підконтрольна і підзвітна парламенту. “Ми написали цю норму у статті 16, яка регулює повноваження Служби безпеки України. Ви можете побачити, що вона підконтрольна парламенту”, - запевнив Вінник.

Крім того, у коментарі журналістам після засідання комітету Вінник уточнив, що СБУ пропонується назвати спеціальним державним органом з правоохоронними функціями та військовими формуваннями у своєму складі. “Пропонується вже цим законом через Перехідні і Прикінцеві положення змінити чинний закон про СБУ, що фактично відкриє шлях для відповідної реформи. В кінці цієї реформи ми мусимо отримати орган, який буде займатися суто типовими функціями, а саме, захистом державних інтересів, захистом державного контролю, контррозвідувальною діяльністю, протидією терористичним актам і жодними чином не “кошмарити” бізнес, не проводити якісь непотрібні обшуки в економічних справах, а займатися виключно захистом свобод українського громадянина”, - сказав він.

Крім того, наголосив депутат, цей орган буде підконтрольний і підзвітний парламенту і передбачається, що рівень його відкритості суттєво підвищиться.