Савченко подала до суду клопотання про взяття Рубана на поруки

Сьогодні суд розглядає апеляцію на арешт Рубана, його затримали ще 8 березня.

Народний депутат Надія Савченко подає до суду клопотання про взяття голови центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на поруки.

"Це людина, яка понад усе хотiла миру в Україні! Це офiцер, який захищав Україну i в своєму життi допомiг багатьом людям... Я подаю до суду клопотання про взяття Володимира Рубана на поруки", - заявила Савченко.

Раніше стало відомо, що 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях. Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

Голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.