На Луганщині бойовики активно атакують блокпости, поранено 2 військових

Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ Тетяна Погукай, 3 листопада з 08.15 до 08.30 з території с. Сокольники вівся обстріл українського блокпосту на східній околиці села Кримське Новоайдарського району. В результаті обстрілу один військовослужбовець дістав поранення.

Того ж дня двічі з території міста Первомайськ (підконтрольного ”Луганській народній республіці”) з установки «Град» було здійснено 60 пострілів у напрямку міста Гірного і по блокпосту окремої механізованої бригади Збройних сил України на північній околиці Гірного. В результаті обстрілу один військовослужбовець дістав поранення. Ці факти зареєстровано.

Читайте такожРФ стягнула до кордону 6 "Іскандерів" та усіляко посилює військову присутність на ДонбасіТакож, за інформацією Погукай, 3 листопада в морг Харкова з тілесними ушкодженнями у вигляді осколкових поранень було доставлено тіло 51-річного військовослужбовця ЗСУ, який загинув 30 жовтня під час мінометного обстрілу сел. Кримське.