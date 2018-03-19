Парубій назвав Путіна "міжнародним злочинцем"

Окупант провів так звані вибори президента і на території Криму, в день підписання нікчемного договору про так зване "приєднання Криму до Росії".

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що вчора, 18 березня, в Росії відбулися так звані “вибори міжнародного злочинця Путіна”.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

“Вчора в Росії відбулися так звані вибори міжнародного злочинця Путіна. Окупант провів так звані “вибори президента” і на території окупованого Криму”, - сказав спікер.

Він нагадав, що Верховна Рада раніше ухвалила постанову-звернення до всіх країн вільного світу та міжнародних організацій із закликом “не визнавати легітимності виборів президента Російської Федерації 18 березня 2018 року та його подальших рішень, виходячи із загального принципу права: право не може виникнути з правопорушення”.

Крім того, Парубій висловив думку, що російський агресор свідомо обрав датою виборів 18 березня. “Саме 18 березня 2014 року був підписаний нікчемний договір про так зване приєднання Криму до Росії. І саме в цей день — 18 березня 2014 року — у Сімферополі під час штурму російською окупаційною армією української військової частини був убитий український прапорщик Сергій Кокурін. Ми про це пам’ятаємо, не забудемо і не пробачимо”, - наголосив голова парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2014 року на спостережній вежі під час штурму 13-го фотограмметричного центру Центрального управління воєнно-топографічного й навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України в місті Сімферополь був убитий пострілом в груди прапорщик Сергій Кокурін. Військовий ЗСУ, виконуючи службовий обов'язок та захищаючи свою військову частину від озброєного нападу російських окупантів, був вбитий двома кулями автомату калібру 5,45 мм, випущеними знизу вгору.