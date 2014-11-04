Львівська облрада пропонує передавати конфісковані на митниці автомобілі в зону АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та Кабінету міністрів України, „за” яке сьогодні на сесійному засіданні облради проголосували 65 депутатів.

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Як наголошується у документі, автомобілі потрібні військовослужбовцям Збройних сил України та бійцям добровольчих батальйонів для ефективного ведення бойових дій в зоні АТО та транспортування поранених.

«Вимагаємо терміново вжити відповідних заходів, щоб зобов'язати державне підприємство «Укрспец’юст» та Державну митну службу України не виставляти на аукціон конфісковані автомобілі, а передавати їх для Міноборони. У свою чергу Міноборони варто надати повноваження здійснювати централізований розподіл цих автомобілів поміж окремими підрозділами Збройних сил України та добровольчими батальйонами», - вважають депутати.

У зверненні також зазначається, що за наявною у облради інформацією, „тільки на українсько-польському кордоні станом на сьогодні знаходяться сотні конфіскованих автомобілів, які можуть бути дієво використані на потреби армії”.

Окрім того, депутати пропонують організувати «зелений коридор» для ввезення в Україну та розмитнення автомобілів із-за кордону, які будуть передаватися на потреби української армії та добровольчих батальйонів.