МЗС хоче, щоб держави "зреклися" своїх спостерігачів на псевдовиборах в "ДНР" і "ЛНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

«Якщо ж вони цього не зроблять, відповідна оцінка і ставлення України поширюватимуться і на них», - сказав він.

Перебийніс зазначив, що жодна держава або поважна міжнародна організація офіційних спостерігачів на ці «вибори» не делегувала.

Натомість, сказав він, для «спостереження за цим «дійством» на Донбас прибули представники невизнаних утворень в Абхазії та Південній Осетії, а також окремих російських політичних партій.

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Крім того, спостерігати за виборами приїхали представники деяких європейських маргінальних сил крайньоправого та крайньолівого спрямування, які пропагують неонацистські, сталінські та інші маргінальні погляди і користуються незначною підтримкою як у себе на батьківщині, так і в загальноєвропейському контексті.

За словами Перебийноса, за порушення українського законодавства, у тому числі порядку в'їзду в Україну, щодо всіх цих так званих «спостерігачів» компетентними органами України буде вжито відповідних заходів, у тому числі заборонено в'їзд до нашої держави.