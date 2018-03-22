"Це зовсім не сюрреалізм": Луценко заявив, що до передачі зброї Савченко причетні російські військові

Генпрокурор зазначив, що зброю перевезли офіцери ЗСУ й надали на експертизу СБУ, а потім доставили у Хмельницький на зберігання на складах "військової частини, яку змовники вважали своїми союзниками".

Генеральний прокурор Юрій Луценко завив, що до передачі зброї депутату Надії Савченко на окупованій території причетні російські військові.

Про це він заявив на засіданні регламентного комітету, які розглядають подання ГПУ на притягнення до відповідальності, затримання й арешт Савченко, повідомляє "Українська правда".

Читайте такожРегламентний комітет одноголосно рекомендував Раді дозволити арешт Савченко"Слідству стало зрозуміло, що йдеться не про маячню чи хворі фантазії політиканів. Це зовсім не сюрреалізм, це – жива, бойова зброя, якою планувалося знищити людей – як представників влади, так і просто мирних мешканців центру столиці", – заявив Луценко, коментуючи заяви Савченко.

"Йшлося про ввезення терористичної зброї "ДНР" для знищення конституційного ладу України, створення хаосу і захоплення влади", – наголосив він.

Генпрокурор зазначив, що зброю перевезли офіцери ЗСУ й надали на експертизу СБУ, а потім доставили у Хмельницький на зберігання на складах "військової частини, яку змовники вважали своїми союзниками".

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Надія Савченко підтвердила, що вона перетинала лінію розмежування. Також вона підтвердила, що через цю лінію перевозилася зброя.