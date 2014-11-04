РНБО розглянула ситуацію на Донбасі, енергобезпеку та обороноздатність України



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко після завершення засідання.

Він також зазначив, що «Україна завжди виходила і виходить з необхідності мирного розв’язання питань, водночас забезпечити мирний розвиток подій можна лише шляхом розвитку наших оборонних і безпекових можливостей». Литвиненко також зазначив , що «Україна має бути сильною. По-перше, бути сильним у цій ситуації є розвиток оборонних потенціалів насамперед Збройних Сил, Національної Гвардії, Служби безпеки України, розбудова механізмів координації і взаємодії цих органів, розбудова наших можливостей переозброєння органів сектору безпеки, фортифікаційне облаштування лінії оборони, їхня інженерна підготовка, чітке визначення забезпечення відповідного режиму на лінії зіткнень».

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Заступник секретаря РНБО наголосив, що «ми виходимо з пріоритету захисту прав українських громадян і їхніх законних інтересів, і водночас Україна ніколи не дозволить спекулювати на цьому».

«Українська держава забезпечить постачання до Донецької і Луганської областей гуманітарної допомоги. Люди, які проживають там і не змогли виїхати, не винні, що вони потрапили у цю халепу. Водночас Україна не буде забезпечувати фінансування цих невизнаних формувань», - сказав Литвиненко.