Луценко говорить про "найвищу міру покарання" для Савченко

«Перевірка СБУ на пильність» - це злочин, наголосив генеральний прокурор.

Народний депутат Надія Савченко та переговорник Володимир Рубан можуть бути притягнуті до «найвищої міри покарання» за свої дії, заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Таку заяву очільник ГПУ зробив під час свого виступу у Верховній Раді.

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«За законом, за дзвінок про лживе замінування дають до 5 років. Що треба дати тим, хто нібито «перевіряв пильність» СБУ? Перевірили – пильність на місці. За це передбачена найвища міра покарання. Сукупність статей дозволяє просити мені не тільки притягнення (до відповідальності – ред.), але й арешту», - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розпочала розгляд подання генпрокурора Юрія Луценка щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони. Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

У четверг, 22 березня, у Комітеті Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту одноголосно проголосували за всі три подання генпрокурора та рекомендували Раді дозволити арешт Савченко.