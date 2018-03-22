День Савченко в Раді у фото: як скандального нардепа позбавляли недоторканності (фоторепортаж)

15:35, 22 березня 2018
Політика
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Савченко перед засіданням Ради
Савченко перед засіданням Ради /  © REUTERS
Савченко перед засіданням Ради
Савченко перед засіданням Ради /  © REUTERS
Охорона Ради оглядає речі Савченко на вході до будівлі
Охорона Ради оглядає речі Савченко на вході до будівлі /  © УНІАН
Охорона Ради оглядає речі Савченко на вході до будівлі
Охорона Ради оглядає речі Савченко на вході до будівлі /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Савченко спілкується з іншими нардепами перед розглядом її питання
Савченко спілкується з іншими нардепами перед розглядом її питання /  © УНІАН
Савченко спілкується з іншими нардепами перед розглядом її питання
Савченко спілкується з іншими нардепами перед розглядом її питання /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка /  © REUTERS
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка /  © REUTERS
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка /  © УНІАН
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка /  © REUTERS
© REUTERS
© УНІАН
© УНІАН
Савченко виступає в Раді перед голосуванням за її арешт
Савченко виступає в Раді перед голосуванням за її арешт /  © УНІАН
Савченко виступає в Раді перед голосуванням за її арешт
Савченко виступає в Раді перед голосуванням за її арешт /  © УНІАН
Савченко з нагородою героя України під час свого виступу
Савченко з нагородою героя України під час свого виступу /  © REUTERS
Савченко виступає в Раді перед голосуванням за її арешт
Савченко виступає в Раді перед голосуванням за її арешт /  © УНІАН
Савченко з депутатським мандатом у Раді
Савченко з депутатським мандатом у Раді /  © REUTERS
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт /  © УНІАН
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт /  © УНІАН
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт /  © УНІАН
Савченко після вручення підозри
Савченко після вручення підозри /  © УНІАН
Савченко після вручення підозри
Савченко після вручення підозри /  © УНІАН

Усі три подання нардепи підтримали: 291 – за зняття недоторканності, 277 – за затримання, 268 – за арешт.

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Під час свого виступу в Раді генпрокурор Луценко показав відеоматеріали, на яких Савченко у розмові з керівником "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном пропонує здійснити державний переворот у країні з метою усунення чинної влади. При цьому нібито планувалося здійснити теракт в Раді під час виступу президента України Петра Порошенка - єдиний день року, коли "під куполом" збираються усі представники влади. Водночас пропонувалося добивати у власних помешканнях тих політиків, кому вдасться втекти з Ради.

Примітно, що під час виступу Луценка сама Савченко стояла напроти нього біля трибуни, ніби гіпнотизуючи.

Пізніше сама Савченко під час свого виступу заявила, що від теракту в парламенті її зупинило те, що там також є співробітники апарату ВР, технічні працівники, гості та журналісти. Також вона стверджувала, що на відео, яке продемонстрував у сесійній залі Луценко, містяться нібито її спеціальні розмови на камеру.

При цьому вона заявила, що не збирається віддавати зірку Героя України.

Після голосування в Раді за її арешт, Савченко здала свою картку для голосування та пішла з сесійної зали парламенту. Після цього їй офіційно вручили підозру в інкримінованих злочинах, повідомили про затримання та запросили пройти до управління СБУ.

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Теги: #фоторепортаж#Надія Савченко#позбавлення недоторканності#Верховна Рада України