День Савченко в Раді у фото: як скандального нардепа позбавляли недоторканності (фоторепортаж)

Рада дала згоду на затримання та арешт нардепа Надії Савченко, яку ГПУ звинувачує у підготовці теракту в будівлі парламенту під час виступу президента та спробі державного перевороту.

22 березня 2018 року Верховна Рада України розглядала подання генпрокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко, яку звинувачують у підготовці терактів у Києві та плануванні державного перевороту.

Усі три подання нардепи підтримали: 291 – за зняття недоторканності, 277 – за затримання, 268 – за арешт.

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Під час свого виступу в Раді генпрокурор Луценко показав відеоматеріали, на яких Савченко у розмові з керівником "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном пропонує здійснити державний переворот у країні з метою усунення чинної влади. При цьому нібито планувалося здійснити теракт в Раді під час виступу президента України Петра Порошенка - єдиний день року, коли "під куполом" збираються усі представники влади. Водночас пропонувалося добивати у власних помешканнях тих політиків, кому вдасться втекти з Ради.

Примітно, що під час виступу Луценка сама Савченко стояла напроти нього біля трибуни, ніби гіпнотизуючи.

Пізніше сама Савченко під час свого виступу заявила, що від теракту в парламенті її зупинило те, що там також є співробітники апарату ВР, технічні працівники, гості та журналісти. Також вона стверджувала, що на відео, яке продемонстрував у сесійній залі Луценко, містяться нібито її спеціальні розмови на камеру.

При цьому вона заявила, що не збирається віддавати зірку Героя України.

Після голосування в Раді за її арешт, Савченко здала свою картку для голосування та пішла з сесійної зали парламенту. Після цього їй офіційно вручили підозру в інкримінованих злочинах, повідомили про затримання та запросили пройти до управління СБУ.