Микола Вересень запросить до студії Олександра Сушка

Сьогодні 4 березня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Олександр Сушко - науковий директор Інституту Євро-Атлантичного Співробітництва, заступник директора і керівник проектів Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України», керівник проекту «Євроатлантична Україна», кандидат політичних наук. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 5 березня о 18.40