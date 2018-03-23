Омбудсмен заручилась підтримкою ООН у питаннях захисту прав біженців і ВПО.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова планує відвідати Крим та окуповані території сходу України.

Як повідомляється на офіційній сторінці омбудсмена, про це Денісова заявила на сьогоднішній зустрічі із помічником Верховного комісара ООН у справах біженців з питань операцій Джорджем Окот-Оббо та директором Бюро Європи УВКБ ООН Паскалем Моро.

«Планую побувати і на окупованих територіях Сходу України, і в анексованому Криму», - цитує прес-служба Денісову.

Під час розмови йшлося про перспективи співпраці Уповноваженого з УВКБ ООН щодо захисту прав біженців, шукачів притулку та внутрішньо переміщених осіб.

Денісова зокрема поінформувала міжнародних партнерів про участь омбудсмена в удосконаленні чинного законодавства у цій сфері.

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«Як голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення я брала активну участь у розробці законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо права на отримання пенсій окремими категоріями громадян», який наразі зареєстровано у парламенті. Ухвалення цього закону забезпечить врегулювання ситуації у сфері призначення та виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам, а також громадянам, які проживають на неконтрольованих територіях», - зазначила уповноважений.

Денісова розповіла також про практичні кроки Секретаріату Уповноваженого щодо вирішення проблемних питань біженців та ВПО. Особливу увагу було приділено порядку перетину лінії зіткнення на території Донецької та Луганської областей, а також проїзду на та з окупованої української території.

«Представники УВКБ ООН висловили свою підтримку пріоритетній діяльності Уповноваженого та заявили про готовність тісно координувати спільну діяльність у питаннях захисту прав біженців і ВПО», - інформує прес-служба омбудсмена.