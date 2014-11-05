У Керчі залізничники беруть додатковий збір лише з людей з українською пропискою

У кримських залізничних касах з'явилися оголошення, які попереджають пасажирів про стягнення додаткового транспортного збору при купівлі квитка. У Керчі в залі залізничного вокзалу, також з'явилися такі оголошення, повідомляє kerch.fm.

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У ньому говориться, що: "з 1 листопада 2014 року при оформленні проїзного документа у ж/д касах Криму стягується додатковий збір За проїзд залізничним транспортом по території Республіки Крим» на поїзди, що прямують на територію України (та у зворотному напрямку), а також через її територію.

Також, в оголошенні зазначено, що дана плата стягується за відстань від початкового пункту поїздки до прикордонного пункту» Республіки Крим з видачею проїзного документа на весь шлях прямування та фіскального чека.

За словами касирів, дану плату беруть тільки з людей з українською пропискою, але в тексті оголошення це не уточнено.