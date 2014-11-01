Жителям окупованого Росією Севастополя воду даватимуть за графіком

16:01, 01 листопада 2014
Суспільство
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У 2014 році надходження води з Дніпра Північно-Кримським каналом було припинено, й у Криму виникли значні проблеми з водопостачанням.

Севастополь ощущает дефицит воды / ipnews.in.ua

У Севастополі через брак дніпровської води в Чернореченському і Міжгірському водосховищах упроваджують графік водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба уряду міста.

Розпорядження про упровадження графіка подачі води в райони міста, де тиск у водопровідній мережі створюється насосними агрегатами, підписав губернатор Севастополя Сергій Меняйло.

Подача води проводитиметься з 5.30 до 10.00 і з 17.00 до 23.00. Наразі це торкнеться жителів проспектів Перемоги, Жовтневої революції, Генерала Острякова, вул. Генерала Мельника, Хрустальова, Вакуленчука, Меншикова, Шевченка, Маринеско, Фадєєва, Сімферопольської, Івана Голубця і прилеглих до них вулиць.

Надалі цей перелік, можливо, буде розширений на центральну частину міста, Інкерман, Балаклаву і Північну сторону.

У вихідні і святкові дні подача води проводитиметься без передбачених графіком обмежень.

Соціально значущі об'єкти, зокрема лікарні, школи, дитячі садочки та інші, забезпечуватимуться водою в звичайному режимі, без обмежень.

Читайте такожУ дитячих садках Криму поряд з іграшками стоять портрети Путіна (фото)«Були надії, природно, і на осінні дощі, але вони не дали бажаного результату. Прихід води у Чернореченське водосховище наприкінці вересня – у жовтні був незначним і забезпечив водопостачання міста додатково упродовж 15-17 днів, - повідомляє прес-служба. - Найближчий прогноз погоди також не обіцяє істотних опадів. Ситуація визнана «надзвичайною природного характеру регіонального рівня».

Як повідомлялося, у 2014 році надходження води з Дніпра Північно-Кримським каналом було припинено, в Криму виникли значні проблеми з водопостачанням.

Довідка УНІАН. На території Херсонської області у 1961—1971 роках був збудований Північно-Кримський канал для зрошування земель посушливих регіонів України (Херсонської області і Криму) водами Дніпра. Починається з Каховського водосховища, доходить до Керчі. Довжина - 402,6 км, максимальна пропускна спроможність - 300 м/с.

У 1986 році площа зрошування становила 380 тис. га і обводнення понад 600 тис. га.

Канал забезпечував водою Феодосію, Керч, Судак, частину сіл Ленінського району Криму, селища Сімферопольського району (Комсомольське, Гресовське), деякі райони Сімферополя.

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