Жителям окупованого Росією Севастополя воду даватимуть за графіком
У 2014 році надходження води з Дніпра Північно-Кримським каналом було припинено, й у Криму виникли значні проблеми з водопостачанням.
У Севастополі через брак дніпровської води в Чернореченському і Міжгірському водосховищах упроваджують графік водопостачання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба уряду міста.
Розпорядження про упровадження графіка подачі води в райони міста, де тиск у водопровідній мережі створюється насосними агрегатами, підписав губернатор Севастополя Сергій Меняйло.
Подача води проводитиметься з 5.30 до 10.00 і з 17.00 до 23.00. Наразі це торкнеться жителів проспектів Перемоги, Жовтневої революції, Генерала Острякова, вул. Генерала Мельника, Хрустальова, Вакуленчука, Меншикова, Шевченка, Маринеско, Фадєєва, Сімферопольської, Івана Голубця і прилеглих до них вулиць.
Надалі цей перелік, можливо, буде розширений на центральну частину міста, Інкерман, Балаклаву і Північну сторону.
У вихідні і святкові дні подача води проводитиметься без передбачених графіком обмежень.
Соціально значущі об'єкти, зокрема лікарні, школи, дитячі садочки та інші, забезпечуватимуться водою в звичайному режимі, без обмежень.
Читайте такожУ дитячих садках Криму поряд з іграшками стоять портрети Путіна (фото)«Були надії, природно, і на осінні дощі, але вони не дали бажаного результату. Прихід води у Чернореченське водосховище наприкінці вересня – у жовтні був незначним і забезпечив водопостачання міста додатково упродовж 15-17 днів, - повідомляє прес-служба. - Найближчий прогноз погоди також не обіцяє істотних опадів. Ситуація визнана «надзвичайною природного характеру регіонального рівня».
Як повідомлялося, у 2014 році надходження води з Дніпра Північно-Кримським каналом було припинено, в Криму виникли значні проблеми з водопостачанням.
Довідка УНІАН. На території Херсонської області у 1961—1971 роках був збудований Північно-Кримський канал для зрошування земель посушливих регіонів України (Херсонської області і Криму) водами Дніпра. Починається з Каховського водосховища, доходить до Керчі. Довжина - 402,6 км, максимальна пропускна спроможність - 300 м/с.
У 1986 році площа зрошування становила 380 тис. га і обводнення понад 600 тис. га.
Канал забезпечував водою Феодосію, Керч, Судак, частину сіл Ленінського району Криму, селища Сімферопольського району (Комсомольське, Гресовське), деякі райони Сімферополя.