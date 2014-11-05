У "ЛНР" заявили, що наказ заарештовувати жінок в кафе - просто поштовх до моральності

Про це він заявив в ефірі радіостанції Говорить Москва.

Раніше під час так званого "народного суду" він заявив, що жінок у Луганську будуть заарештовувати за відвідування розважальних закладів, про що буде відданий "особливий наказ" патрулям.

Читайте такожБойовики "ЛНР" пообіцяли заарештовувати і ґвалтувати жінок за похід в кафе"Ніхто не говорить про заборони. А всього лише про те, щоб подивились на самих себе. Ніхто нікого не збирається заарештовувати. "Суд" проводився над ґвалтівниками. Але підняли крик і шум через те, що жінкам не дозволять випити зайву чарку горілки. Це пропозиції не були, не накази. А всього лише спроба підштовхнути думку людини до тієї позиції, що час трохи задуматися про моральність", - зазначив Мозговий.

"Патрулю буде дано особливий наказ всіх дівчат заарештовувати, які будуть перебувати в шинках", - заявив Мозкової на скандальному відео. Також від його соратників прозвучала пропозиція ґвалтувати таких жінок, на що ватажок банди відповів, що в цьому "є частка істини".