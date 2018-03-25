Геращенко пояснила, чому Україна не висилає російських дипломатів

За її словами, в посольствах залишається кілька рядових дипломатів і консули.

Дипломатичні відносини між Україною та Росією зведені до критичного мінімуму, і висилка російських консулів викличе висилку українських консулів, що неприпустимо для українських політв‘язнів в РФ.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко у мережі Facebook, коментуючи наміри нашої країни приєднатись до європейських країн та США, які готуються вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії.

«По- перше, в Україні давно немає посла РФ, ми не прийняли агреман на нового посла. Так само немає посла України в РФ. Наші дипломатичні відносини зведені до критичного мінімуму», - зазначила Геращенко.

За її словами, в посольствах залишається кілька рядових дипломатів і консули.

«Висилка російських консулів викличе висилку українських консулів - й наші політв‘язні в РФ залишаться сам на сам з мордором, без шансу бодай раз на кілька місяців побачити українського представника, відчути мінімальну підтримку», - додала Геращенко.

Вона нагадала про ув’язнених в РФ українців Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Романа Сущенка, Павла Гриба.

«Ви правда цього хочете? Чи запитаємо в мами Клиха, дружини Карпюка, родини Сущенка і Гриба, інших наших заручників?», - підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, 1 березня Верховна Рада України ухвалила звернення до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження політичних репресій Російської Федерації проти громадян України, у якому названо прізвища понад 50 громадян України.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня виявили без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Наразі Скрипаль і його донька перебувають в лікарні у комі.

Ситуація навколо цієї події призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його доньки й одного поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, видворивши з країни 23 британських дипломатів.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ РФ. Суд у Москві в 2006 році визнав його винним в шпигунстві на користь британської служби розвідки MІ-6. У 2010 році Скрипаля вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер його 44-річний син.