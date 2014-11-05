Уряд Німеччини схвалив закони, необхідні для ратифікації УА з Україною

Про це повідомляє прес-служба уряду, передає Deutsche Welle. Дані угоди повинні створити зони вільної торгівлі та посилити економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом. Окрім цього, вони мають на меті поглиблення співпраці у сферах громадянських свобод, безпеки та права.

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У Німеччині для ратифікації УА потрібен спеціальний закон, який повинні схвалити уряд і федеральна рада. Проекти цих законів і затвердив німецький уряд, передає "ЄвроПравда".

У німецькому уряді також додають, що підписані Угоди про асоціацію сприятимуть не тільки посиленню зв’язків з ЄС трьох країн, а й "розвиткові демократії та правової держави в Україні, Грузії та Молдові".

На сьогоднішній день УА між Україною та ЄС ратифікували вже 7 країн - Естонія, Словаччина, Болгарія, Литва, Латвія, Мальта і Румунія.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію.