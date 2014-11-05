В Україну не пустили члена російського "Меморіалу"

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

"Я вчора прилетів до Львова, і там прикордонники повідомили, що я внесений в якусь базу даних небажаних осіб. Ні причини внесення в цю базу, ні термін заборони в'їзду в країну мені не назвали, ні навіть органу, який прийняв рішення про заборону на в'їзд в країну, в документі сказано "рішення уповноваженого органу", - сказав правозахисник.

Читайте такожThe Telegraph: Росія займається "ліквідацією" найбільш шанованої правозахисної групи"Через дві години літаком тієї ж авіакомпанії я був депортований", - інформував Пономарьов.

За його словами, у Львові він мав взяти участь в якості експерта в судовому процесі з оскарження рішення української влади щодо надання політичного притулку двом особам. Прізвища біженців Пономарьов уточнити відмовився, пославшись на конфіденційність цієї інформації.