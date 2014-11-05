Терористи на Донбасі ведуть гру з Києвом і з ними не можна вести переговорів - польський експерт

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловила директор Європейської академії дипломатів Катажина Пісарська у середу, коментуючи ініціативу президента України Петра Порошенка відмінити ухвалений у вересні закон про спеціальний статус контрольованих бойовиками регіонів Донбасу.

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"На жаль, з особами, котрі поводять себе та насправді є терористами не можна більше вести переговори. Ті закони, які були, вони мали на меті зміцнення місцевого самоуправління, показати, що Україна відкрита до ширшої автономії, але в її складі, а сепаратисти постійно продовжують говорити, що є окремою «державою», організовують вибори та самостійно організовують своє функціонування", - сказала співрозмовник агентства.

Аналітик звернула увагу, що спочатку проросійські бойовики заявляли, що не визнають ухвалений українським парламентом закон, а тепер почали звинувачувати Київ у тому, що він не дотримується його умов.

"Це гра, яку дуже легко побачити, якщо дивитися на те, що насправді відбувається у Донецьку та Луганську, де не припиняються бої", - зазначила вона.

"Вимагають від України дотримання умов, котрі самі не виконують", - додала співрозмовник агентства.

Пісарська також сказала, що більшість експертів прогнозують найближчим часом лише ескалацію конфлікту в Україні, зокрема, через проблеми із забезпеченням Криму в умовах наближення зими.