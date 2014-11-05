Порошенко наказав відновити у школах початкову військову підготовку

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Згідно з рішенням РНБО, Кабміну, зокрема, доручено невідкладно переглянути порядок комплектування Збройних Сил та інших законно утворених військових формувань особовим складом, сформованим на добровільній основі, передбачивши, зокрема, укладання короткострокових контрактів на проходження військової служби.

Також уряд має забезпечити відновлення початкової військової підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах.

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Кабміну також доручено протягом місяця опрацювати питання формування оптимальної моделі забезпечення безпеки України, зокрема, щодо укладання багатостороннього міжнародного договору або двосторонніх міжнародних договорів України з іншими державами про надання Україні дієвих гарантій безпеки для захисту її суверенітету і територіальної цілісності.

Окрім того уряду доручено невідкладно доопрацювати проект Держбюджету на 2015 рік, передбачивши пріоритетність фінансування оборонних програм.

Зокрема, передбачається фінансування потреб національної оборони на рівні не менше 3% ВВП на рік.

Уряду також доручено опрацювати питання розширення виробництва товарів військового призначення для модернізації оборонно-промислового комплексу.