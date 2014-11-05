Путін продовжує цинічно називати війну з Україною «громадянським конфліктом»

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на засіданні комісії з питань військово-технічної співпраці Росії з іноземними державами.

«Біля самих кордонів Росії, в Україні, не стихає громадянський конфлікт – по суті, громадянська війна. Попри Мінські домовленості, продовжується обстріл мирних міст, гинуть мирні громадяни досі. Порушено багато коопераційних зв‘язків, зокрема з українськими партнерами, українськими підприємствами. Я вже не говорю про несумлінну конкуренцію з боку деяких наших традиційних партнерів у цій сфері, у сфері експорту озброєнь. Але з цією практикою ми зустрічаємось практично постійно», - сказав Путін.

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На його думку, Росія має у своєму розпорядженні всі можливості, аби не тільки впоратися з цими викликами, а й зміцнити свої позиції.

«Для цього вже намічено серйозні програми імпортозаміщення в ОПК, налагоджуються альтернативні зв'язки у сфері виробництва, технологічної кооперації. Ми з вами затвердили – хочу подякувати колегам, які проводили попередню роботу, провели її ґрунтовно, – затвердили плани цієї роботи з фінансовим забезпеченням. Радує, що за термінами це цілком прийнятно, але й фінансові витрати не такі великі, як здавалося спочатку. Загалом, все абсолютно в прийнятних параметрах і здійсниме», - сказав Путін.

Він заявив, що Росія здатна поставляти випробувані в бойових умовах серійні зразки найсучасніших систем і комплексів, які за критерієм «вартість – якість, – ефективність» перевершують усі зарубіжні аналоги.

«Більше того, ми готові не просто продавати озброєння, а й налагоджувати його спільне виробництво, ремонт, модернізацію і сервісне обслуговування, що в сучасних умовах надзвичайно важливо», - сказав Путін.

За його словами, цього року російські зброярі уклали нові експортні контракти на суму більш як 7,5 млрд дол. У результаті портфель замовлень твердо тримається на позначці в 50 млрд. доларів, що є добрим показником, додав Путін.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецька і Луганська «народні республіки».

Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Також російські вантажівки вивозять устаткування з українських військових заводів на Донбасі.