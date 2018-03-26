МЗС невідомо про нібито домовленість представників України та Білорусі щодо обміну Шаройка

У відомстві заявляють, що залучені до захисту прав Шаройка як затриманого українця в Білорусі.

В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що відомству невідомо про нібито домовленість представників України та Білорусі щодо обміну затриманого в Білорусі 25 жовтня 2017 року власного кореспондента «UA: Українське радіо», колишнього власного кореспондента УНІАН у Мінську, громадянина України Павла Шаройка.

Про це заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар сказав журналістам, відповідаючи на питання УНІАН.

Боднар сказав, що йому невідомо про інформацію, що нібито представники України і Білорусі домовились про обмін Шаройка.

"Чесно кажучи, перший раз чую", - сказав Боднар.

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"Наше консульство задіяне до захисту прав громадянина Шаройка як затриманого на території Білорусі. Це те, чим ми займаємось безпосередньо", - сказав дипломат.

При цьому Боднар сказав, що Шаройко "не є заручником".

"В даному випадку він затриманий на території Білорусі не як учасник (якихось) дій, чи Росією... Тобто, є певні звинувачення, які ми звичайно і відповідні служби відкидають, але це вже судовий процес, який триває в Білорусі", - сказав Боднар.

"В даному випадку ми не говоримо про прив'язку до ситуації на сході, до того, що це пов'язано з заручниками і військовополоненими. Це зовсім інший case (справа - УНІАН), тобто МЗС забезпечує права громадянина Шаройка на території Білорусі через його контакти з дружиною, і з адвокатами затриманого", - заявив Боднар.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2017 року стало відомо, що в Мінську затримали українського журналіста Шаройка. Його звинуватили у шпигунстві і заявили, що він є кадровим співробітником розвідки України. Головне розвідувальне управління Міноборони України підтвердило, що Шаройко працював у відомстві на посаді глави прес-служби і в 2009 році звільнився за станом здоров'я.

Пізніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що затримання українців у Білорусі і пред'явлення їм звинувачень у шпигунстві є тотальною дурістю.