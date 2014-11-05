Харківський 22-й батальйон увійде до складу 92-ї механізованої бригади

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні під час підсумкової прес-конференції повідомив заступник голови - керівник апарату ХОДА Василь Хома.

За його словами, 22-й батальйон територіальної оборони Харківської області має бути виведений із зони АТО найближчим часом.

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«Батальйон мав повернутися в Харківську область до 31 жовтня. Однак Генштаб відклав реалізацію цього заходу, оскільки є необхідність, щоб цей батальйон перебував в Луганській області. Але скоро батальйон буде виведений із зони АТО», - зазначив Хома, додавши, що 22-й батальйон ТРО з травня знаходиться в Луганській області, потребує оновлення боєздатності.

Хома зауважив, що Міністерство оборони, розуміючи певні проблеми з прикриттям особливо важливих об'єктів у регіоні, дозволило сформувати на території Харківської області ще один батальйон територіальної оборони.

«Ми вже можемо починати формувати новий батальйон, набираючи добровольців. У нас є база. Зараз обласний військкомат вже почав освоювати гроші, виділені облрадою за Програмою територіальної оборони області, для створення нового батальйону. Зокрема, військкомат ремонтує стару казарму, закуповує обмундирування і необхідне обладнання для бійців», - повідомив віце-губернатор.

Довідка УНІАН. 22-й Харківський батальйон територіальної оборони - окремий батальйон, створений в Харківській області за сприяння ГУ МВС в Харківській області, та знаходиться в оперативному підпорядкуванні Міністерства оборони України. Батальйон був сформований на початку травня і практично відразу ж направлений на блокпости в Луганську область. Батальйон повинні були передислокувати в Харківську область до кінця жовтня.