Клімкін вважає, що на Донбасі ОБСЄ проходить тест на ефективність

Про це повідомляє департамент політики та комунікацій відомства.

Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання залучення ОБСЄ до врегулювання ситуації на сході України, яка є наслідком послідовного порушення Гельсінських принципів Російською Федерацією.

Клімкін підкреслив, що пошук шляхів врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях та відновлення територіальної цілісності нашої держави є тестом на ефективність ОБСЄ.

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У зв’язку з цим було відзначено важливу роль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у забезпеченні об’єктивного інформування міжнародного співтовариства про розвиток ситуації в Україні.

«Місія ОБСЄ має бути забезпечена усіма необхідними засобами для ефективного контролю за порушеннями режиму припинення вогню та моніторингу українсько-російського державного кордону», - відзначив міністр.

Крім того, сторони обговорили важливість вдосконалення проектної діяльності Координатора проектів ОБСЄ в Україні та поглиблення його співробітництва з українськими партнерами.