ЄС розгляне введення нових санкцій проти Росії через 10 днів

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявила сьогодні на прес-конференції у Варшаві верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні.

"Очевидно, що ситуація не покращується. Ми повинні будемо обговорити наступні політичні кроки та стратегію, що стосується санкцій", - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи планує ЄС у зв'язку з останніми подіями в Україні вводити нові санкції проти РФ.

Могеріні зазначила, що рішення про санкції повинні ухвалювати одноголосно представники усіх 28-ми держав ЄС, та додала, що європейські політики ще мають час для того, аби оцінити, що відбуватиметься в Україні найближчі десять днів.

Верховний представник ЄС повторила вже свою раніше озвучену думку про те, що проведені бойовиками минулої неділі так звані «вибори» на підконтрольних територіях Донбасу лише погіршили ситуацію, та звернула увагу на продовження бойових дій на сході України.

"Проведення так званих «виборів» було дуже негативним сигналом. Ситуація на місці дуже негативна і люди продовжують гинути. Навіть вчора", - сказала вона.

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Могеріні також підкреслила, що Європейський Союз раніше вже засвідчив, що може швидко та ефективно вирішувати питання санкцій, зазначивши, що це навіть було неочікуваним для низки оглядачів.

"Питання санкцій завжди є на столі", - сказала вона, зауваживши, що їх запровадження має теж певні негативні сторони.

Політик додала, що обговорювала зафіксовану останнім часом активізацію проросійських бойовиків на Донбасі та російських військових в регіоні під час своєї зустрічі з генеральним секретарем НАТО раніше на цьому тижні, та наголосила на важливості координації зусиль між ЄС та Альянсом в контексті конфлікту в Україні.