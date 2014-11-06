Україна має перемогти без розв'язання Третьої світової - Безсмертний

Про це заявив в ефірі 5 каналу колишній посол України в Білорусі, голова партії Третя українська республіка Роман Безсмертний.

Читайте такожООН: близько 40% конфліктів пов'язані з боротьбою за нафту, алмази, золото та воду«Перед Україною стоїть дуже складне завдання – ми повинні перемогти так, щоб світ не потрясла третя світова війна. Тому що ні Європа, ні США не можуть бути втягнуті в глобальний світовий конфлікт", - сказав Безсмертний.

На його думку, це означає, що український уряд стоїть перед "необхідністю прийняття комплексних дій".