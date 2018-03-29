Суд розглядає апеляцію на арешт Савченко (онлайн-трансляція)

У залі судових засідань перебувають прокурори, адвокати і сама Надія Савченко, яка утримується у скляній кабіні для затриманих.

Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги адвокатів позафракційного народного депутата Надії Савченко на рішення суду першої інстанції про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, в залі судових засідань перебувають як прокурори, так і адвокати разом із Савченко, яка утримується у скляній кабіні для затриманих. Вона має пляшку з водою, з якої час від часу п’є.

На початку судового засідання Савченко заявила відвід одному з прокурорів у справі Олександру Климовичу. У клопотанні підозрювана заявила, що Климович у суді першої інстанції нібито говорив про те, що російські диверсанти Євген Єрофєєв і Олександр Александров, яких у 2016 році обміняли на Савченко, повернувшись до Росії, не вчиняли теракти. Таким чином, на думку Савченко, він порівняв їх з українськими військовими, мовляв, російські військовослужбовці кращі.

Наразі колегія суддів під головуванням судді Ігоря Паленика перебуває у кімнаті для нарад для вирішення цього питання.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 59 діб, до 20 травня, без альтернативи внесення застави.