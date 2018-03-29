В Миколаєві активісти прорвали перший кордон силовиків біля облради

Протестувальники намагаються прорватися до сесійної зали, однак поліція поки їх стримує.

До будівлі Миколаївської облдержадміністрації намагаються прорватися представники пікетувальників у кількості приблизно 50 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти прорвали перший кордон силовиків при вході до будівлі.

Вони намагаються прорватися до сесійної зали, проте поліція їх не пропускає.

Активісти хочуть потрапити на сесію міської ради з метою спонукати депутатів прийняти рішення про недовіру голові ОДА Олексію Савченку.

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Як повідомляв УНІАН, вранці біля будівлі облдержадміністрації зібралися близько 300 активістів організації «Національні дружини», ВО «Свобода» та «Руху нових сил», які вимагають відставки Савченка у зв’язку із самогубством в.о. директора миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Будівлю ОДА охороняють близько двох сотень поліцейських, які щільним кордоном (в п’ять рядів) перекрили вхід до будівлі ОДА.

Учасник АТО, військовий льотчик, в.о. керівника Миколаївського аеропорту Владислав Волошин 18 березня скоїв самогубство у Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолета. Родина в той момент перебувала вдома. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні.

За свідченнями родичів, Волошин останнім часом перебував у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Після інциденту місцеві ЗМІ оприлюднили нібито листування невідомого з Волошиним, в якому загиблий розповідає про конфлікт з головою Миколаївської ОДА Олексієм Савченком. У чаті Волошин повідомляє про «махінації» при реконструкції будівлі аеропорту, про бажання піти з посади, про думки, пов'язані з можливою смертю.

Також в листуванні Волошин надає копії доручень Савченка, копію висновків перевірки Державної аудиторської служби про ремонтні роботи в аеропорту. При цьому Волошин нібито хотів написати заяву на звільнення, але Савченко продовжив контракт.

У ході розслідування справи було допитано Савченка, про що заявив начальник ГУ НП України в Миколаївській області Юрій Мороз. За його словами, Савченко заявив, що мав із Волошиним лише робочі стосунки.