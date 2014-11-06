ОБСЄ: щодня в Ізюм по пенсії приїжджають 600-700 мешканців окупованих районів
18:11, 06 листопада 2014Політика
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі повідомляє, що кожного дня 600-700 жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей відвідують Ізюм Харківської області для отримання пенсій.
Ілюстративне фото: черга по пенсії у Костянтинівці / Радіо Свобода
Про це йдеться у щоденному повідомленні прес-служби місії з посиланням на заступника начальника управління соціального захисту населення в Ізюмському районі.
Читайте такожУ звільненому селі на Луганщині погасили борги з пенсій за півроку Він повідомив спостерігачам ОБСЄ, що “600-700 людей з Донецької та Луганської областей прибувають в Ізюм кожного дня для того, щоб отримати свою пенсію”.
Раніше повідомлялося, що в Луганську бойовики роздали "пенсії" гривнями старого зразка з кримських сховищ НБУ.
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