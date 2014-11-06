ОБСЄ: щодня в Ізюм по пенсії приїжджають 600-700 мешканців окупованих районів

Про це йдеться у щоденному повідомленні прес-служби місії з посиланням на заступника начальника управління соціального захисту населення в Ізюмському районі.

Читайте такожУ звільненому селі на Луганщині погасили борги з пенсій за півроку Він повідомив спостерігачам ОБСЄ, що “600-700 людей з Донецької та Луганської областей прибувають в Ізюм кожного дня для того, щоб отримати свою пенсію”.

Раніше повідомлялося, що в Луганську бойовики роздали "пенсії" гривнями старого зразка з кримських сховищ НБУ.