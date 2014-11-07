Сьогодні Савченко вперше доставлять до суду після психлікарні

Про це у Twiiter пише адвокат Савченко Марк Фейгін.

"Сьогодні Надію Савченко вперше доставлять після етапування з Воронежа і психушки в Басманний суд на розгляд скарги захисту по 125-й", - написав він.

Сегодня Надежду Савченко впервые доставят после этапирования из Воронежа и психушки в Басманный суд на рассмотрение жалобы защиты по 125-ой — Mark Feygin (@mark_feygin) November 7, 2014

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Фейгін заявив про намір оскаржити в Басманному суді відмову слідства про залучення до матеріалів кримінальної справи Савченко адвокатських опитувань.