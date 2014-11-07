Сьогодні Савченко вперше доставлять до суду після психлікарні
09:11, 07 листопада 2014Політика
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Українську льотчицю Надію Савченко вперше доставлять після етапування з Воронежа у Басманний суд Москви.
Савченко знову доставлять до суду / facebook.com/OZON.monitoring
Про це у Twiiter пише адвокат Савченко Марк Фейгін.
"Сьогодні Надію Савченко вперше доставлять після етапування з Воронежа і психушки в Басманний суд на розгляд скарги захисту по 125-й", - написав він.
Сегодня Надежду Савченко впервые доставят после этапирования из Воронежа и психушки в Басманный суд на рассмотрение жалобы защиты по 125-ой
— Mark Feygin (@mark_feygin) November 7, 2014
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Фейгін заявив про намір оскаржити в Басманному суді відмову слідства про залучення до матеріалів кримінальної справи Савченко адвокатських опитувань.
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