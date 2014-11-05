Росія заборонила в'їзд до країни сестрі Савченко

Про це речник МЗС Євген Перебийніс написав на своїй сторінці в Twitter.

“Вірі Савченко, сестрі Надії, відмовлено у в"їзді до РФ. Безпідставне рішення, чергове порушення прав Надії. Допомагаємо Вірі повернутися додому”, - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там льотчицю звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. З середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

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27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу щодо Савченко - за незаконний перетин державного кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списками партії «Батьківщина».