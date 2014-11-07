В Міноборони РФ назвали «чутками» інформацію НАТО про скупчення російських військ на кордоні з Україною

Про це повідомляють РІА «Новости».

«Ці заяви були зроблені з посиланням на якісь "повідомлення", без пред'явлення фактичних доказів. Не кажучи навіть про традиційні "аргументи", що набили оскому, у вигляді чуток із соціальних мереж", — повідомив журналістам представник Міноборони Росії.

У Міноборони повідомили, що подібні заяви, спрямовані на розпалення пристрастей навколо конфлікту на південному сході України, виходять від єдиного джерела.

"Воно не українського походження, хоча й розташовано сьогодні в одній з адміністративних будівель Києва", — сказав представник російського військового відомства.

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Як повідомляв УНІАН, 6 листопада міністр закордонних справ Канади Джон Берд заявив, що влада країни серйозно стурбована інформацією про російські війська, які переміщаються до українського кордону.

Глава канадського МЗС закликав РФ "негайно відкликати війська із прикордонних регіонів" і зазначив, що Канада продовжить стежити за розвитком ситуації.

Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що останнім часом представники Альянсу "спостерігали наближення російських військ до кордону з Україною", й знову звинуватив Росію в підтримці бойовиків на сході України.