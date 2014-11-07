У Порошенка в коаліційній угоді хочуть прописати ліквідацію ряду міністерств

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політика.

«Мова йде не лише про скорочення кількості міністерств і парламентських комітетів, а й відповідних секретаріатів та апаратів цих структур», – зазначив Томенко.

Він нагадав, що у Верховній Раді є так звані «іменні» комітети, які формувалися під конкретних політиків, а не під відповідні повноваження.

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«Водночас треба не забути, що у нас діє як мінімум два Кабінети міністрів. Так, Секретаріат Кабінету міністрів, фактично, за чисельністю, впливом та повноваженнями є своєрідним «другим урядом». Не може в країні бути двох урядів, а тому радикальна оптимізація і апарату Кабінету міністрів – також нагальне завдання, яке треба закріпити в коаліційній угоді», – підсумував Томенко.