Отруєння шпигуна: журналісти розказали про український слід у справі Скрипаля (відео)

А також вперше про те, чому Росія винна в отруєнні Віктора Ющенка.

Скандальне викриття російських спецслужб! Про це розповість радянський хімік Віл Мірзоянов, який винайшов отруту під кодовою назвою «Новачок», у чому він тепер кається. За його словами, саме ця отрута була використана при отруєнні шпигуна Скрипаля.

Про це дивіться у сюжеті«Українських сенсацій».

Цей непримітний на перший погляд дідусь уже більше 20 років знаходиться під прицілом спецслужб Росії та США. Він готовий зірвати гриф секретності і розкрити державну таємницю, яку наш східний сусід приховує кілька десятиліть.

Хімік розповість усе, що так не хоче чути РФ, про зброю масового знищення «Новачок». Він на пам»ять знає технологію створення небезпечного газу, але відмовився її розказати.

Міжнародний скандал світового масштабу. Усі секрети кремлівської свити. Журналісти повідають про те, про що в Україні навіть бояться подумати, а світові лідери приховують уже кілька десятиліть.

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А також все про шпигунські ігри: як Україна замішана у скандалі Лондона з Москвою, чому Кремлю було вигідно отруїти свого екс-агента. А також вперше про те, чому Росія винна в отруєнні Віктора Ющенка і як ми зверталися до Європи, щоб попередити її про нові методи, а вона нас не почула.

Історія отруєння Скрипаля та його доньки для Британії, наче дежавю. Дещо подібне Сполучене Королівство уже бачило: 2006 рік, отруєння полонієм ідейного противника Путіна і колишнього полковника російської розвідки Олександра Литвиненка у самому центрі Лондона, який задовго до отруєння став для РФ ворогом.

Схоже, світ вперше стає очевидцем такої багатогранної гри, де правила прописані не в законах країн, а існують в головах агентів, шпигунів. Тому, хто переможе у цій грі і що вважати перемогою, нам ще належить дізнатися.