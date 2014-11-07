Сербські депутати на псевдовиборах: приїхали "з цікавості" коштом "друзів із Росії"

Про це заявили самі депутати Владимир Дюканович та Бранислав Блажич, які є членами Сербської прогресивної партії. Зі свого боку, демократична опозиція Сербії обурена таким поясненням, повідомляє Радіо Свобода.

Депутати Сербської прогресивної партії Владимир Дюканович та Бранислав Блажич в минулому часто виступали з проросійських позицій. Зрештою, їхня партія, яку очолює прем'єр-міністр Александар Вучич, наполягає на тому, що Сербія, як кандидат на вступ до ЄС, має розвивати добрі відносини і з Москвою.

Недавній візит до Белграда Володимира Путіна «прогресисти» вважають своїм великим досягненням. Однак Вучич та інші урядовці також постійно наголошують на тому, що Сербія визнає територіальну цілість України й додають, що Крим вважають невід'ємною частиною української держави.

Читайте такожМВС встановило особи іноземних "спостерігачів" на псевдовиборах (список)Депутат Дюканович пояснив своє поїздку до окупованих проросійським бойовиками українських регіонів «простою цікавістю».

«Чому їздили? Через багато причин. Насамперед тому, що хотіли пересвідчитися що там пропаганда, а що ні. Про що там йдеться, хто вигадує, що там діється? Отож, йшлося про просту цікавість», – запевнив Дюканович.

Сербські депутати стверджують, що дорогу їм оплатили російські друзі. Точніше, певна неурядова організація з Москви, яку прогресисти-прихильники Путіна відмовилися назвати.

Бєлградські засоби масової інформації зазначають, що депутати від правлячої коаліції ніколи не їздять за кордон без відповідного дозволу. Це, зокрема, стосується Прогресивної партії, активісти та функціонери якої не роблять жодного кроку без згоди керівництва.

Однак голова парламентської фракції прогресистів Зоран Бабич каже, що не слід плутати приватне життя й політику. Він сказав журналістам, що недавно святкував день народження свого друга й уточнив:

«Я ходив до нього на день народження й перед тим як став депутатом, буду ходити й коли не буду народним депутатом. Депутати є людьми, не всюди йдуть як депутати», – заявив він.