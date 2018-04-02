Супрун заповнила декларацію: страховка життя та понад $500 тисяч на пенсійному рахунку у США

У декларації вказується, що в США Супрун застрахувала своє життя на суму 1670 доларів в компанії William Penn Life Insurance.

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у 2017 році отримала 348 284 грн заробітної плати за місцем основної роботи.

Відповідна інформація розміщена у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з декларацією, у 2017 році 9 091 грн Супрун отримала процентів від вкладу в українському банку.

В українських банках в.о. міністра має близько 141 тис. грн, на банківських рахунках її чоловіка - 12,7 тис. грн. На рахунку в американському банку Супрун зберігає 8 317 доларів.

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Свого житла в Україні подружжя не має. Вони користуються квартирою в Києві площею 128,7 кв.м, відповідно до «згоди на проживання». Автомобілі та інші цінні речі у декларації не вказані.

Згідно з декларацією, у США Супрун має страхові зобов’язання перед американською компанією William Penn Life Insurance на суму 1670 доларів.

В.о. міністра зберігає понад 555,6 тис. дол. на пенсійному рахунку у США. Зроблені торік внески в американські «кредитні спілки та інші небанківські фінустанови» становлять у Супрун та її чоловіка разом 3,7 млн дол.

Довідка УНІАН. У попередній декларації Супрун вказала, що на пенсійному рахунку має 471, 3 тис. дол., а отримана зарплата за основним місцем роботи у 2016 р. становила 131, 4 тис. грн.