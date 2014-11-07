Бійців миколаївського 19 батальйону обстріляли з мінометів
17:52, 07 листопада 2014Політика
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У п'ятницю, 7 листопада, бійців 19-го батальйону територіальної оборони Миколаївської області, які зараз перебувають у зоні АТО, обстріляли бойовики.
Бойовики цілили по техніці і блокпостах / Фото НикВести
Про це повідомляють НикВести з посиланням на військовослужбовців батальйону.
За їх словами, обстріл почався близько 12:10, причому бойовики в основному намагалися завдати шкоди техніці і блокпостам: били з 120-міліметрових мінометів.
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