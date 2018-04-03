ВР почала розгляд президентського законопроекту щодо е-декларування для громадських активістів

Парламент так і не включив до порядку денного нові законопроекти щодо е-декларування, які передбачають відтермінування подачі активістами декларацій.

Верховна Рада перейшла до розгляду внесених раніше законопроектів президента та групи депутатів щодо е-декларування для громадських діячів – антикорупціонерів.

Читайте такожПарубій доручив комітету ВР терміново надати висновки щодо скасування е-декларування для активістівЯк передає кореспондент УНІАН, після дискусій голова ВР Андрій Парубій ще раз поставив на голосування для включення до порядку денного сесії 4 нових законопроектів, які стосуються е-декларування для громадських активістів. Але депутати так і не підтримали їх включення. Це були законопроекти лідера фракції «Блоку Петра Порошенка» Артура Герасимова і депутата від цієї фракції Сергія Лещенка, які пропонували відтермінування подачі декларацій громадськими активістами (№8120 і №8120-1), а також законопроекти — №8209 і №8209-1, хоча, зокрема, другий з них мав підписи, зокрема, Парубія, його заступників та лідерів трьох фракцій.

Так, парламент перейшов до розгляду президентського законопроекту, який стосується відкритості інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги (№6674), а також законопроекту щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій осіб авторства ряду депутатів від ВО «Батьківщина», «Народний фронт», «БПП» та позафракційних (№6271).

Ці законопроекти вже стояли в сьогоднішньому порядку денному для розгляду в першому читанні.